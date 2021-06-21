Переважно шукають одно- і двокімнатні квартири. Які ще запити є в українців – читайте нижче.

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Скільки готові платити

У травні 2021 року в Києві переважно (36% від всіх запитів на порталі Address.ua) шукали квартири в новобудовах за ціною 50 – 70 тисяч доларів (1,36 – 1,91 мільйона гривень). Популярністю (32%) також користувалося житло за ціною до 30 тисяч доларів (818 тисяч гривень). Нерухомість вартістю 30 – 50 тисяч доларів зібрала 20% запитів.

Більшість шукала на первинному ринку одно- і двокімнатні квартири – на них попит у травні 2021 року розділився навпіл – по 42%. Трикімнатні квартири цікавили 16% користувачів.

У Києві для покупки шукають одно- і двокімнатні квартири / Фото Pixabay

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Скільки метрів

За даними порталу Address.ua, у травні 2021 року квартири площею 35 – 50 квадратних метрів шукали 32% користувачів, до 35 "квадратів" – 30% потенційних покупців. Ще 14% шукали житло площею 50 – 80 квадратних метрів. Крім того, 24% підбирали квартири метражем від 80 "квадратів".

Популярні райони

У травні 2021 року потенційні покупці житла на первинному ринку нерухомості найбільше цікавилися Голосіївським районом (32%). На другому місці опинився Шевченківський район (13%), на третьому – Дарницький (11%). Печерський (8%) і Оболонський (7%) посіли четверте і п'яте місце відповідно. Найнижчий попит на первинне житло зафіксовано в Подільському районі столиці.

У травні 2021 року найчастіше шукали житло в Голосіївському районі / Інфографіка address.ua​