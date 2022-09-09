У яких країнах зафіксований найшвидший ріст цін на житло у другому кварталі 2022 року

9 вересня 2022 , 10:29
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Джерело:

Knight Frank

Компанія Knight Frank опублікувала нове дослідження Global House Price Index. Аналітики проаналізували, як змінювалися ціни на житло у другому кварталі 2022 року. Лідером рейтингу стала Туреччина.

Крім того, дослідження продемонструвало, що в середньому за рік ціни на житло зросли на 10%. Попри повномасштабний напад росії, аналітики також проаналізували на скільки подорожчало житло в Україні. 

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Що відомо про дослідження компанії  Knight Frank

Knight Frank – це агентство нерухомості, засноване в Лондоні. Компанія регулярно збирає дані щодо цін на нерухомість. Глобальний індекс вартості житла відстежує зміну середньої ціни на житло в 56 країнах по всьому світу.

Індекс відстежує номінальне та реальне зростання цін у місцевих валютах.

Що відбувається на ринку нерухомості у другому кварталі 2022 року 

За даними дослідження, попри несприятливу економічну ситуацію, у 51 з 56 проаналізованих країн продовжує зростати вартість житла


Вплив інфляції на вартість житла / Інфографіка Knight Frank

З урахуванням інфляції до другого кварталу 2022 року у світі зафіксоване реальне зростання лише на 1,6%. Минулого року цей показник становив 6,2%.

Де найбільше зросла вартість житла

У рейтингу країн із найбільшим річним зростанням цін на житло у другому кварталі 2022 року лідирує Туреччина з показником 160,6% без урахування інфляції. Водночас із врахуванням інфляції у реальному вираженні ціни тут зросли лише на 45,9%. 

Також ріст зафіксований у:

  • Словаччині – номінальне зростання на 25,5%, з урахуванням інфляції – 10,8%,
  • Чехії – номінальне зростання на 23,5%, з урахуванням інфляції – 9,5%,
  • Ісландії – номінальне зростання на 22,9%, з урахуванням інфляції – 12,9%,
  • Естонії – номінальне зростання на 21,0%, з урахуванням інфляції – 5,0%.


Світовий індекс вартості житла у 2022 році / Інфографіка Knight Frank 

Де спостерігається зниження цін на житло

Спад цін у першому кварталі (без урахування інфляції) зафіксований у:

  • Малайзії (-0,1%),
  • Перу (-0,9%),
  • материковому Китаї (11,3%),
  • Гонконгу (-2,4%),
  • Марокко (-5,8%).


Світовий індекс вартості житла у 2022 році / Інфографіка Knight Frank

Яка ситуація в Україні

В Україні у другому кварталі ціни на житло зросли у ціні на 12% річних без урахування інфляції. Якщо враховувати інфляцію, вартість впала на 7,8%.

До речі, через розв'язання війни на території України, росію виключили з рейтингу. 

Автор: Юлія Бабич