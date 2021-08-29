Де в Україні будують найбільше житла у 2021 році: названо лідерів

В Україні з січня по червень 2021 року в експлуатацію введено 4,8 мільйона квадратних метрів житлової нерухомості. Лідером стала Київська область.

При цьому на Київ і область припадає близько 25% від всієї площі житла в Україні. Хто ще потрапив до переліку лідерів – читайте далі.

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Хто в лідерах

На першому місці з кількістю введеного в експлуатацію житла у першому півріччі 2021 року опинилася Київська область (730,8 тисячі квадратних метрів). Друге місце посіла Львівська область (699,6 тисячі квадратних метрів). На третій позиції – місто Київ (512,8 тисячі квадратних метрів). Четверта сходинка дісталася Одеській області (425,9 тисячі квадратних метрів).

Харківська, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська, Волинська та Чернівецька області посіли з шостого по десяте місце відповідно.

Києву дісталося третє місце / Фото 24 каналу

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Де будують найменше

У Луганській області будівництво житла майже не ведеться – за перше півріччя 2021 року в експлуатацію введено лише 3,8 тисячі квадратних метрів.

На Луганщині будують найменше житла / Фото sprotyv.info

Нагадаємо, раніше відомий забудовник розповів, чому у Києві не будують таких житлових комплексів, як у Львові.