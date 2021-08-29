При этом на Киев и область приходится около 25% от всей площади жилья в Украине. Кто еще попал в список лидеров – читайте далее.

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Кто в лидерах

На первом месте с количеством введенного в эксплуатацию жилья в первом полугодии 2021 оказалась Киевская область (730,8 тысячи квадратных метров). Второе место заняла Львовская область (699,6 тысячи квадратных метров). На третьей позиции – город Киев (512,8 тысячи квадратных метров). Четвертая строчка досталась Одесской области (425,9 тысячи квадратных метров).

Харьковская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Волынская и Черновицкая области заняли с шестого по десятое место соответственно.

Киеву досталось третье место / Фото 24 канала

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Где строят меньше всего

В Луганской области строительство жилья почти не осуществляется – за первое полугодие 2021 года в эксплуатацию введено только 3,8 тысячи квадратных метров.

На Луганщине строят меньше всего жилья / Фото sprotyv.info

Напомним, ранее известный застройщик рассказал, почему в Киеве не строят таких жилых комплексов, как во Львове.