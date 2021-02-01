Деталі в інтер'єрі необхідно ретельно продумати: вони повинні відображати особистість людини, яка проживає у конкретній квартирі або будинку.

Джерело: інстаграм Анни Пашковської

Які нюанси слід врахувати при оформленні житла, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.

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Деталі інтер'єру – це відображення внутрішнього світу власника. Незалежно від обраного стилю і гами кольорів, саме аксесуари найбільше впливають на загальне враження від кімнати, – зазначила Пашковська.

Декорування інтер'єру: що важливо

1. Зручність і практичність

Ці два пункти завжди повинні бути на першому місці. Купуючи предмет декору або аксесуар, необхідно відразу подумати про те, наскільки комфортно вам буде знаходитися у такому приміщенні.

Інтер'єр повинен бути практичним, тому не варто його захаращувати різними дрібними фігурками / Фото pufikhomes

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2. Почуття міри

За словами дизайнерки інтер'єру, смак власників визначається почуттям міри. Це говорить про те, що захаращення квартири, нехай навіть унікальними і ексклюзивними речами, зіпсує враження про весь дім. Вибирайте тільки ті речі і предмети, які прикрасять вашу домівку. Пам'ятайте: важливо не переборщити.

Оформляючи житло, важливо не перестаратися / Фото roomester

3. Освітлення

Світло має дуже важливе значення в інтер'єрі. За допомогою нього можна створити абсолютно інше враження про приміщення. Тому Пашковська рекомендує приділяти увагу світлу.

Освітленням інтер'єру можна успішно завершувати всю композицію облаштування приміщення, – наголосила дизайнерка інтер'єру.

Обов'язково продумайте різнопланове освітлення​ / Фото topdom