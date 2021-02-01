Детали в интерьере необходимо тщательно продумать: они должны отражать личность человека, проживающего в конкретной квартире или доме.

Источник: инстаграм Анны Пашковской

Какие нюансы следует учесть при оформлении жилья, рассказала дизайнер интерьера Анна Пашковская.

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Детали интерьера – это отражение внутреннего мира владельца. Независимо от выбранного стиля и цветовой палитры, именно аксессуары больше всего влияют на общее впечатление от комнаты, – отметила Пашковская.

Декорирование интерьера: что важно

1. Удобство и практичность

Эти два пункта всегда должны быть на первом месте. Приобретая предмет декора или аксессуар, необходимо сразу подумать о том, насколько комфортно вам будет находиться в таком помещении.

Интерьер должен быть практичным, поэтому не стоит его захламлять разными мелкими фигурками / Фото pufikhomes

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2. Чувство меры

По словам дизайнера интерьера, вкус хозяев определяется чувством меры. Это говорит о том, что загромождение квартиры, пусть даже уникальными и эксклюзивными вещами, испортит впечатление обо всем доме. Выбирайте только те вещи и предметы, которые украсят ваш дом. Помните: важно не переборщить.

Оформляя жилье, важно не переусердствовать / Фото roomester

3. Освещение

Свет имеет очень важное значение в интерьере. С помощью него можно создать абсолютно иное впечатление о помещение. Поэтому Пашковская рекомендует уделять внимание свету.

Освещением интерьера можно успешно завершать всю композицию обустройства помещения, – подчеркнула дизайнер интерьера.

Обязательно продумайте разноплановое освещение / Фото topdom