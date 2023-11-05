Усі 5 будиночків – чудова можливість відпочивати на природі, коли заманеться. Головною перевагою кожного з них є те, що помешкання розташовані далеко від міст, у спокійних і приватних місцинах. А головне, що всі ці скарби коштують менше ніж 300 тисяч доларів.

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Вейнсборо, Теннессі

Ціна: 260 тисяч доларів

Котедж з трьома спальнями та двома ванними / Фото Realtor

Маунт-Крестед-Бютт, Колорадо

Ціна: 295 тисяч доларів

В будиночку є одна спальня й одна ванна з неймовірними краєвидами / Фото Realtor

Мерфі, Північна Кароліна

Ціна: 249 900 доларів

Чудова хатинка, яка виживала близько з 1920 року / Фото Realtor

Ковентрі, Вермонт

Ціна: 249 900 гривень

Там можна жити всі чотири сезони / Фото Realtor

Лейк-сіті, Мічиган

Ціна: 275 000 доларів

Будинок у лісі максимально оснащений меблями / Фото Realtor