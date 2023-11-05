Все 5 домиков – отличная возможность отдыхать на природе, когда вздумается. Главным преимуществом каждого из них является то, что дома расположены далеко от городов, в спокойных и частных местах. А главное, что все эти сокровища стоят менее 300 тысяч долларов.
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Вэйнсборо, Теннесси
Цена: 260 тысяч долларов
Коттедж с тремя спальнями и двумя ванными / Фото Realtor
Маунт-Крестед-Бютт, Колорадо
- Цена: 295 тысяч долларов
В домике есть одна спальня и одна ванная с невероятными видами / Фото Realtor
Мерфи, Северная Каролина
- Цена: 249 900 долларов
Замечательная избушка, которая выживала около 1920 года / Фото Realtor
Ковентри, Вермонт
- Цена: 249 900 гривен
Там можно жить все четыре сезона / Фото Realtor
Лейк-сити, Мичиган
- Цена: 275 000 долларов
Дом в лесу максимально оснащен мебелью / Фото Realtor