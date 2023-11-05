Все 5 домиков – отличная возможность отдыхать на природе, когда вздумается. Главным преимуществом каждого из них является то, что дома расположены далеко от городов, в спокойных и частных местах. А главное, что все эти сокровища стоят менее 300 тысяч долларов.

Обратите внимание Ипотека для украинских защитников: что нужно знать перед оформлением

Вэйнсборо, Теннесси

Цена: 260 тысяч долларов

Коттедж с тремя спальнями и двумя ванными / Фото Realtor

Маунт-Крестед-Бютт, Колорадо

Цена: 295 тысяч долларов

В домике есть одна спальня и одна ванная с невероятными видами / Фото Realtor

Мерфи, Северная Каролина

Цена: 249 900 долларов

Замечательная избушка, которая выживала около 1920 года / Фото Realtor

Ковентри, Вермонт

Цена: 249 900 гривен

Там можно жить все четыре сезона / Фото Realtor

Лейк-сити, Мичиган

Цена: 275 000 долларов

Дом в лесу максимально оснащен мебелью / Фото Realtor