Дуже бюджетно: п'ять затишних дерев'яних будиночків у США, що розташовані в лісі
Джерело:Realtor
Осінь вважають саме тією порою, коли на вихідні можна затишно влаштуватися в старовинній дерев'яній хатинці в лісі. Бюджетних варіантів такого типу житла небагато, але вони все ж є.
Усі 5 будиночків – чудова можливість відпочивати на природі, коли заманеться. Головною перевагою кожного з них є те, що помешкання розташовані далеко від міст, у спокійних і приватних місцинах. А головне, що всі ці скарби коштують менше ніж 300 тисяч доларів.
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Вейнсборо, Теннессі
Ціна: 260 тисяч доларів
Маунт-Крестед-Бютт, Колорадо
- Ціна: 295 тисяч доларів
Мерфі, Північна Кароліна
- Ціна: 249 900 доларів
Ковентрі, Вермонт
- Ціна: 249 900 гривень
Там можна жити всі чотири сезони / Фото Realtor
Лейк-сіті, Мічиган
- Ціна: 275 000 доларів