Дерев'яні люстри в інтер'єрі: в чому їхні фішки та особливості

Дерев'яні люстри – рішення, яке користується попитом як серед дизайнерів інтер'єру, так і серед власників житла.

У чому полягають особливості та переваги дерев'яних люстр, та які недоліки варто врахувати, розповіли у platinum_sirius_shopping.

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Одного разу вам захочеться перенестися в атмосферу гармонії та спокою. Ніщо так не прикрашає інтер'єри, як використання натурального дерева. Такий тренд завжди буде модним, найулюбленішим матеріалом дизайнерів для декоративних та оздоблювальних робіт,

– зазначили у platinum_sirius_shopping.

Особливості та переваги дерев'яних люстр

екологічність, що не токсичність природного матеріалу;

широкий асортимент з дерев різних порід;

легкість в обробці та встановленні;

миттєве перетворення інтер'єрів навіть у сучасних стилях (кітч, лофт, урбан-шик та ін.);

можливість комбінувати з різними матеріалами (металом, склом, текстилем).

Люстри з дерева можна розмістити як у квартирі, так і у заміському будинку, на дачі, музеї, ресторані і т.д.

Дерев'яна люстра стане прикрасою приміщення / Фото pinterest

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На що звернути увагу

Деревина є матеріалом з підвищеною горючістю і боїться вологості та частих перепадів температури. Тому варто підбирати її у відповідні приміщення.

Не дивлячись на низку нюансів, які можна віднести до недоліків дерев'яних люстр, це рішення є стильним та зможе надати настрою приміщенню і підкреслити сильні сторони інтер'єру.

Дерев'яні люстри можуть змінити інтер'єр та зробити його особливим / Фото pinterest