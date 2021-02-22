Дерев'яні люстри в інтер'єрі: в чому їхні фішки та особливості

Джерело:Інстаграм platinum_sirius_shopping
Дерев'яні люстри – рішення, яке користується попитом як серед дизайнерів інтер'єру, так і серед власників житла.
У чому полягають особливості та переваги дерев'яних люстр, та які недоліки варто врахувати, розповіли у platinum_sirius_shopping.
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Одного разу вам захочеться перенестися в атмосферу гармонії та спокою. Ніщо так не прикрашає інтер'єри, як використання натурального дерева. Такий тренд завжди буде модним, найулюбленішим матеріалом дизайнерів для декоративних та оздоблювальних робіт,
– зазначили у platinum_sirius_shopping.
Дерев'яна люстра стане прикрасою приміщення / Фото pinterest
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Деревина є матеріалом з підвищеною горючістю і боїться вологості та частих перепадів температури. Тому варто підбирати її у відповідні приміщення.
Не дивлячись на низку нюансів, які можна віднести до недоліків дерев'яних люстр, це рішення є стильним та зможе надати настрою приміщенню і підкреслити сильні сторони інтер'єру.
Дерев'яні люстри можуть змінити інтер'єр та зробити його особливим / Фото pinterest