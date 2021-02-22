Ідеальна спальня: 2 моменти, які не можна ігнорувати
Спальня – місце, в якому хочеться повністю розслабитися і якісно відпочити.
Джерело:Інстаграм Анни Петайкіної
Як зробити спальню ідеальним місцем для відпочинку і релаксу – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
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Як же важливо створити вдома таку атмосферу, яка буде розслаблювати. Ваш особистий оазис серед нескінченної суєти. Для того, щоб створити затишну спальню, потрібно звернути увагу на освітлення і текстиль,
– отметила Петайкіна.
Важливі моменти при облаштуванні спальні
Освітлення
Створіть сценарії освітлення, використовуйте кілька груп світла. Не забудьте про бічне світло – це можуть бути торшери, підсвічування, настільні лампи, які створять затишну атмосферу в кімнаті.
У спальні слід використовувати кілька сценаріїв освітлення / Фото pinterest
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Текстиль
Якісний натуральний текстиль – це тактильне задоволення. Ваша шкіра дихає, а терморегуляція краща,
– пояснила Петайкіна.
За її словами, найзатишніший тренд у виконанні текстилю в спальні – багатошаровість. Однак дизайнерка інтер'єру уточнила, що текстиль необхідно підбирати під настрій – хтось хоче важкі ворсисті тканини, хтось – легкість.
Крім того, змінивши колір текстилю, можна оновити кімнату. Для цього міксуйте кольори між шторами, постільною білизною та декоративними подушками.
За допомогою текстилю можна змінити вигляд спальні / Фото pinterest
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