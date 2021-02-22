Під час ремонтних робіт завжди з'являються додаткові витрати, тому слід заздалегідь продумати, на чому можна заощадити.

5 пунктів економії при ремонті ванної назвала дизайнерка інтер'єру Поліна Ілляшенко.

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Досить часто ви питаєте, на чому можна заощадити при ремонті ванної, а на чому не варто. У цій частині розповім, на чому можна,

– зазначила Ілляшенко.

На чому заощадити у ванній

Підлога

За словами дизайнерки інтер'єру, можна взяти недорогу плитку. Якщо дотримуватися правил укладання, вона довго служитиме.

Зверніть увагу на візерунки на плитці – річ у тім, що у плитки дешеевого сегменту – 3-5 різних візерунків і вибрати її в у магазині, наприклад всі 5 м2, ви не зможете. У плитки дорогого сегменту візерунків може бути 30 видів, тобто шансів, що плитка з однаковим візерунком буде лежати поруч – 1 з 100. А ось з недорогою плиткою доведеться пограти у тетріс в прямому сенсі. Щоб викласти красивий малюнок, раджу розкласти її і подивитися на загальний вигляд,

– порекомендувала Поліна Ілляшенко.

Умивальники, душові стійки, набори унітаз і інсталяція

Дизайнерка інтер'єру рекомендує шукати акційні позиції. Наприклад, у в гіпермаркетах бувають хороші знижки, які дозволяють придбати все за прийнятною ціною.

Сантехніку можна придбати зі знижками / Фото pinterest

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Вбудовані механізми

Ілляшенко уточнила, що відмова від вбудованих механізмів дозволить суттєво зекономити, адже звичайні змішувачі та душові стійки обходяться дешевше. При цьому вона рекомендує все ж брати унітаз з інсталяцією – це значно полегшить прибирання.

Крани та умивальники

Кольорові крани, умивальники, унітази – в рази дорожчі, ніж "стандартні" кольори,

– пояснила дизайнерка інтер'єру.

Декор

Ще один пункт економії – декор. У ванній кімнаті слід уникати дешевих декоративних елементів і квітів.

Уникайте дешевого декору у ванній​ / Фото pinterest