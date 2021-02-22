Деревянные люстры – решение, которое пользуется спросом как среди дизайнеров интерьера, так и среди владельцев жилья.

В чем заключаются особенности и преимущества деревянных люстр, и какие недостатки следует учесть, рассказали в platinum_sirius_shopping.

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Однажды вам захочется перенестись в атмосферу гармонии и покоя. Ничто так не украшает интерьеры, как использование натурального дерева. Такой тренд всегда будет модным, самым любимым материалом дизайнеров для декоративных и отделочных работ,

– отметили в platinum_sirius_shopping.

Люстры из дерева можно разместить как в квартире, так и в загородном доме, на даче, музеи, ресторане и т.д.

Особенности и преимущества деревянных люстр

экологичность, не токсичность природного материала;

широкий ассортимент из деревьев различных пород;

легкость в обработке и установке;

мгновенное преобразование интерьеров даже в современных стилях (китч, лофт, урбан-шик и др.);

возможность комбинировать с различными материалами (металлом, стеклом, текстилем).

Деревянная люстра станет украшением помещения​ / Фото pinterest

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На что обратить внимание

Древесина является материалом с повышенной горючестью и боится влажности и частых перепадов температуры. Поэтому стоит подбирать ее в соответствующие помещения.

Несмотря на ряд нюансов, которые можно отнести к недостаткам деревянных люстр, это решение является стильным и сможет добавить настроения помещению и подчеркнуть сильные стороны интерьера.

Деревянные люстры могут изменить интерьер и сделать его особенным​ / Фото pinterest