Деревянные люстры в интерьере: в чем их фишки и особенности
Деревянные люстры – решение, которое пользуется спросом как среди дизайнеров интерьера, так и среди владельцев жилья.
Источник:Инстаграм platinum_sirius_shopping
В чем заключаются особенности и преимущества деревянных люстр, и какие недостатки следует учесть, рассказали в platinum_sirius_shopping.
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Однажды вам захочется перенестись в атмосферу гармонии и покоя. Ничто так не украшает интерьеры, как использование натурального дерева. Такой тренд всегда будет модным, самым любимым материалом дизайнеров для декоративных и отделочных работ,
– отметили в platinum_sirius_shopping.
Особенности и преимущества деревянных люстр
- экологичность, не токсичность природного материала;
- широкий ассортимент из деревьев различных пород;
- легкость в обработке и установке;
- мгновенное преобразование интерьеров даже в современных стилях (китч, лофт, урбан-шик и др.);
- возможность комбинировать с различными материалами (металлом, стеклом, текстилем).
Деревянная люстра станет украшением помещения / Фото pinterest
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На что обратить внимание
Древесина является материалом с повышенной горючестью и боится влажности и частых перепадов температуры. Поэтому стоит подбирать ее в соответствующие помещения.
Несмотря на ряд нюансов, которые можно отнести к недостаткам деревянных люстр, это решение является стильным и сможет добавить настроения помещению и подчеркнуть сильные стороны интерьера.
Деревянные люстры могут изменить интерьер и сделать его особенным / Фото pinterest
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