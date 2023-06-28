Житло збудували в 1959 році, а востаннє він переходив від власників у 2021 році за 225 тисяч доларів. Зараз будинок продали за 369 тисяч 000 доларів.

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Гарний будинок в ідеальному місці

Будинок зроблений майже повністю з дерева. У ньому гарні панорамні вікна та скляні двері, що дає можливість насолоджуватися природою, навіть перебуваючи всередині.

Житло маж площу близько 140 квадратних метрів. Воно вміщує дві спальні та дві ванні кімнати. Власність розташована на ділянці площею 0,77 акра.



Одна зі спалень / Фото Realtor

Природне освітлення та прекрасні краєвиди навколишнього лісового ландшафту зігрівають інтер'єр будинку. У центрі будинку є простора вітальня з каміном, де можна добре відпочивати та розглядати казкові краєвиди. Також в будинку є чудова тераса, де облаштована відпочинкова зона.



Тераса з відпочинковою зоною / Фото Realtor

Техніка та оздоблення в будинку переробляли та модернізовували, та капітального ремонту тут не робити. Усі оригінальні деталі залишилися недоторканими.



Інтер'єр кухні / Фото Realtor