Жилье построили в 1959 году, а в последний раз он переходил от владельцев в 2021 году за 225 тысяч долларов. Сейчас дом был продан за 369 тысяч 000 долларов.

Обратите внимание Какого цвета кухонные шкафы выбирают чаще всего: вот ответ

Хороший дом в идеальном месте

Дом сделан почти полностью из дерева. В нем красивые панорамные окна и стеклянная дверь, что дает возможность наслаждаться природой, даже находясь внутри.

Жилье площадью около 140 квадратных метров. Оно вмещает две спальни и две ванные комнаты. Собственность расположена на участке площадью 0,77 акра.



Одна из спален / Фото Realtor

Природное освещение и красивые виды окружающего лесного ландшафта согревают интерьер дома. В центре дома есть просторная гостиная с камином, где можно хорошо отдыхать и рассматривать сказочные виды. Также в доме есть прекрасная терраса, где обустроена зона отдыха.



Терраса с зоной отдыха / Фото Realtor

Техника и отделка в доме перерабатывали и модернизировали, и капитального ремонта здесь не делать. Все оригинальные детали остались нетронутыми.



Интерьер кухни / Фото Realtor