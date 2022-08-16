За словами експертки ринку нерухомості Вікторії Берещак, невдовзі коло покупців нерухомості в Україні розшириться, зокрема завдяки включенню до нього нового активного учасника – держави.
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Хто купуватиме житло після перемоги
Берещак вважає, що купувати житло в Україні як сьогодні, так і після війни будуть 3 групи:
- українці – для себе,
- приватні інвестори,
- держава, яка планує забезпечити житлом громадян України, чиї будинки були зруйновані через агресію росії.
Експертка додає, що дві перші категорії ринку вже знайомі, а ось третя – може призвести до створення нового поняття – інституту державно-приватного партнерства.
І ось тут буде важлива кооперація та готовність йти один одному на поступки,
– впевнена Берещак.
Так, з боку бізнесу вітатиметься готовність пропонувати покупцю в особі держави такі додаткові опції, як готові квартири з ремонтом та меблями. А з боку держави – швидка оплата чи система преференцій щодо оплати оренди землі, наголосила Берещак.
Що стосується двох інших більш звичних для забудовників категорій покупців: приватних інвесторів та людей, які купують квартири "для себе" – падіння інтересу, на думку експертки, явище тимчасове.