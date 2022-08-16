За словами експертки ринку нерухомості Вікторії Берещак, невдовзі коло покупців нерухомості в Україні розшириться, зокрема завдяки включенню до нього нового активного учасника – держави.

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Хто купуватиме житло після перемоги

Берещак вважає, що купувати житло в Україні як сьогодні, так і після війни будуть 3 групи:

українці – для себе,

приватні інвестори,

держава, яка планує забезпечити житлом громадян України, чиї будинки були зруйновані через агресію росії.

Експертка додає, що дві перші категорії ринку вже знайомі, а ось третя – може призвести до створення нового поняття – інституту державно-приватного партнерства.

І ось тут буде важлива кооперація та готовність йти один одному на поступки,

– впевнена Берещак.

Так, з боку бізнесу вітатиметься готовність пропонувати покупцю в особі держави такі додаткові опції, як готові квартири з ремонтом та меблями. А з боку держави – швидка оплата чи система преференцій щодо оплати оренди землі, наголосила Берещак.

Що стосується двох інших більш звичних для забудовників категорій покупців: приватних інвесторів та людей, які купують квартири "для себе" – падіння інтересу, на думку експертки, явище тимчасове.

Нагадаємо, учора, 15 серпня, парламент остаточно ухвалив законопроєкт №5091, за допомогою якого держава зможе контролювати ринок первинної нерухомості. Насамперед йдеться про низку запобіжників від шахрайства недоброчесних забудовників. Це, на думку народної депутатки Олени Шуляк, зробить ринок первинної нерухомості прозорішим та допоможе відновити довіру до будівельних компаній.