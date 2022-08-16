По словам эксперта рынка недвижимости Виктории Берещак, вскоре круг покупателей недвижимости в Украине расширится, в частности, благодаря включению в него нового активного участника – государства.

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Кто будет покупать жилье после победы

Берещак считает, что покупать жилье в Украине как сегодня, так и после войны будут 3 группы:

украинцы – для себя,

частные инвесторы,

государство, которое планирует обеспечить жильем граждан Украины, чьи дома были разрушены из-за агрессии россии.

Эксперт добавляет, что две первые категории рынка уже знакомы, а вот третья – может привести к созданию нового понятия – института государственно-частного партнерства.

И вот здесь будет важна кооперация и готовность идти друг другу на уступки,

– уверена Берещак.

Так, со стороны бизнеса будет приветствоваться готовность предлагать покупателю в лице государства такие дополнительные опции, как готовые квартиры с ремонтом и мебелью. А со стороны государства – скорая оплата или система преференций по оплате аренды земли, отметила Берещак.

Что касается двух других более привычных для застройщиков категорий покупателей: частных инвесторов и людей, покупающих квартиры "для себя", – падение интереса, по мнению эксперта, явление временное.

Напомним, вчера, 15 августа, парламент окончательно принял законопроект №5091, с помощью которого государство сможет контролировать рынок первичной недвижимости. Прежде всего, речь идет о ряде предохранителей от мошенничества нечестных застройщиков. Это, по мнению народной депутатки Елены Шуляк, сделает рынок первичной недвижимости более прозрачным и поможет восстановить доверие к строительным компаниям.