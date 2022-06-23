Дешевше не буде: скільки надалі коштуватиме оренда житла у Києві

Ціни на оренду квартир у Києві припинили падати та досягли плато. Уже кілька тижнів медіанна ціна оренди в столиці тримається на рівні 62% від довоєнного часу, тобто на рівні 8 тисяч гривень.

Збільшилася і кількість тих, хто цікавиться житлом. Зараз цей показник становить 80% проти 30% у травні. Така кількість шукачів – один з найвищих показників за час війни, розповіли у ЛУН.

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Ціни на оренду квартир у Києві досягли дна

Навесні ціни на сегмент "комфорт" впали приблизно на 40% і на такому рівні тримаються уже місяць, розповідає керівник агентства "Квартали" Вадим Литвинов.

Зараз ціни на столичному ринку досягли дна. Тобто очікувати на подальше падіння – не варто, переконаний голова Асоціації фахівців з нерухомості Юрій Піта. На це є 2 причини:

призупинення міграції й попиту від внутрішніх переселенців,

сезонність – улітку попит традиційно падає.

Квартир на ринку зараз вистачає, розповідають рієлтори. У середньому сегменті їх взагалі більше, ніж до війни. Раніше орендодавці пропонували близько 9 тисяч таких квартир, зараз на сайтах виставлено до 15 тисяч оголошень.



Ціни на оренду квартир у Києві припинили падати / Інфографіка bird

Що буде з цінами далі

Ціни не будуть мінятися найближчі півтора місяця. Ситуація зміниться у серпні – вересні. За словами Литвинова, попит формуватимуть студенти та люди робітничих професій, які шукатимуть квартири економкласу.

До того ж є багато угод, які діють конкретно до 24 серпня – це актуальна дата закінчення воєнного стану, додає рієлтор Піта. Разом це може дати в середньому +10% до ціни квартир, прогнозує він.

Також на ціни може вплинути ситуація на фронті. Якщо вона ускладниться – будуть нові хвилі переселенців, і вартість оренди може зрости через попит, вважає Литвинов.