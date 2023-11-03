Будинок-вітряк розташований в Амегенсетті, штат Нью-Йорк. Подейкують, що саме туди в 1950-х роках втекли Мерилін Монро та драматург Артур Міллер, щоб уникнути надмірної уваги преси. Це житло досі доступне за 12 мільйонів доларів.

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За 10 років не змінилося нічого, окрім ціни

Унікальне житло вміщує дві спальні та одну ванну кімнату. Поточне оголошення про продаж будинку розміщене на сайті 3 роки. Зараз, коли минуло вже десять, у ньому нічого особливого не змінилося, крім ціни.

Інтер'єр помешкання, до речі, дуже затишний. Дивно, що він досі не привабив нового власника.

Дизайн зігріває теплими тонами й дерев'яними деталями / Фото Douglas Elliman

Будинок-вітряк збудували у 1830 році. Він розташований на великій ділянці площею 2,2 гектара й має великий потенціал для розвитку. Саме через це вартість житла така висока.

"Там ви можете побудувати житловий будинок площею до 2 тисяч квадратних метрів з панорамним краєвидом, тому вартість орієнтована саме на можливості, які продають разом з будинком", – кажуть агенти з лістингу.

Та навіть саме житло дуже цікаве й захопливе. Деякі з механізмів вітряка все ще є частиною триповерхової будівлі. "Це магічно, містично і приватно", – вважають агенти.

Теперішній власник вважає, що вітряк має залишитися на території як частина більшого проєктного плану. Він буде в розпачі, якщо новий господар захоче його зруйнувати.