Дом-ветряная мельница расположена в Амегенсетте, штат Нью-Йорк. Поговаривают, что именно туда в 1950-х годах сбежали Мэрилин Монро и драматург Артур Миллер во избежание чрезмерного внимания прессы. Это жилье до сих пор доступно за 12 миллионов долларов.

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За 10 лет не изменилось ничего, кроме цены

Уникальное жилье включает в себя две спальни и одну ванную комнату. Текущее объявление о продаже дома размещено на сайте 3 года. Сейчас, когда прошло уже десять, в нем ничего особенного не изменилось, кроме цены.

Интерьер дома, кстати, очень уютный. Удивительно, что он еще не привлек нового владельца.

Дизайн согревает тёплыми тонами и деревянными деталями / Фото Douglas Elliman

Дом-ветряк построили в 1830 году. Он расположен на большом участке площадью 2,2 гектара и имеет большой потенциал для развития. Именно поэтому стоимость жилья так высока.

"Там вы можете построить жилой дом площадью до 2 тысяч квадратных метров с панорамным видом, поэтому стоимость ориентирована именно на возможности, которые продают вместе с домом", – говорят агенты по листингу.

Но даже само жилье очень интересно и увлекательно. Некоторые из механизмов ветряной мельницы все еще являются частью трехэтажного здания. "Это магически, мистически и приватно", – считают агенты.

Нынешний владелец считает, что ветряная мельница должна остаться на территории как часть большего проектного плана. Он будет в отчаянии, если новый владелец захочет его разрушить.