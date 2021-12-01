Зокрема, на засіданні сесії 30 листопада депутати підтримали зміни до ухвали "Про затвердження Програми перспективного розвитку промислових зон міста Львова". У цій ухвалі раніше були вказані чотири промислові зони Львова, де заборонено змінювати цільове призначення землі.

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Насамперед заборона поширюється на:

  • промислову зону "Рясне-2";
  • промислову зону "Рясне",
  • промислову зону "Сигнівка",
  • промислову зону "Зелена – Пимоненка – Січинського".

Депутати доповнили цей список ще 6-ма промзонами:

  • промислова зона "Богдана Хмельницького – Промислова",
  • промислова зона "Городоцька 172 – 174",
  • промислова зона "Земельна – Ковальська",
  • промислова зона "Бескидська – Гайдучка",
  • промислова зона "Пасічна – Зелена",
  • промислова зона "Надійна – Вулецька – Межова – Зелена".

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Програми перспективного розвитку промислових зон у місті Львів Програми перспективного розвитку промислових зон у місті Львів / Фото Zaxid.net

На цих територіях заборонено змінювати цільове призначення землі у найближчі 15 – 25 років.