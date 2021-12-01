В частности, на заседании сессии 30 ноября депутаты поддержали изменения к определению "Об утверждении Программы перспективного развития промышленных зон Львова". В этом решении ранее были указаны четыре промышленных зоны Львова, где запрещено изменять целевое назначение земли.

Важно Справедливость победила, – девелопер прокомментировал изменения в "ресурсном" законопроекте 5600

Прежде запрет распространяется на:

промышленную зону "Рясне-2";

промышленную зону "Рясне",

промышленную зону "Сигновка",

промышленную зону "Зеленая – Пимоненко – Сичинского".

Депутаты дополнили этот список еще 6 промзонами:

промышленная зона "Богдана Хмельницкого – Промыслова",

промышленная зона "Городоцкая 172 – 174",

промышленная зона "Земельная – Ковальская",

промышленная зона "Бескидская – Гайдучка",

промышленная зона "Пасечная – Зеленая",

промышленная зона "Надежная – Вулецка – Межевая – Зеленая".

Читайте также Вторая жизнь депрессивного района Львова: что такое джентрификация и возможна ли она в Украине

Программы перспективного развития промышленных зон во Львове / Фото Zaxid.net

На этих территориях запрещено изменять целевое назначение земли в ближайшие 15 – 25 лет.