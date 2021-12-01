У десятьох промзонах Львова заборонять будівництво житла: список

У Львові розширили офіційний перелік міських промислових зон, де заборонено будувати житло і змінювати призначення землі. Раніше у місті їх було чотири.

Зокрема, на засіданні сесії 30 листопада депутати підтримали зміни до ухвали "Про затвердження Програми перспективного розвитку промислових зон міста Львова". У цій ухвалі раніше були вказані чотири промислові зони Львова, де заборонено змінювати цільове призначення землі.

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Насамперед заборона поширюється на:

промислову зону "Рясне-2";

промислову зону "Рясне",

промислову зону "Сигнівка",

промислову зону "Зелена – Пимоненка – Січинського".

Депутати доповнили цей список ще 6-ма промзонами:

промислова зона "Богдана Хмельницького – Промислова",

промислова зона "Городоцька 172 – 174",

промислова зона "Земельна – Ковальська",

промислова зона "Бескидська – Гайдучка",

промислова зона "Пасічна – Зелена",

промислова зона "Надійна – Вулецька – Межова – Зелена".

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Програми перспективного розвитку промислових зон у місті Львів / Фото Zaxid.net

На цих територіях заборонено змінювати цільове призначення землі у найближчі 15 – 25 років.