У десятьох промзонах Львова заборонять будівництво житла: список
Джерело:Zaxid.net
У Львові розширили офіційний перелік міських промислових зон, де заборонено будувати житло і змінювати призначення землі. Раніше у місті їх було чотири.
Зокрема, на засіданні сесії 30 листопада депутати підтримали зміни до ухвали "Про затвердження Програми перспективного розвитку промислових зон міста Львова". У цій ухвалі раніше були вказані чотири промислові зони Львова, де заборонено змінювати цільове призначення землі.
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Насамперед заборона поширюється на:
- промислову зону "Рясне-2";
- промислову зону "Рясне",
- промислову зону "Сигнівка",
- промислову зону "Зелена – Пимоненка – Січинського".
Депутати доповнили цей список ще 6-ма промзонами:
- промислова зона "Богдана Хмельницького – Промислова",
- промислова зона "Городоцька 172 – 174",
- промислова зона "Земельна – Ковальська",
- промислова зона "Бескидська – Гайдучка",
- промислова зона "Пасічна – Зелена",
- промислова зона "Надійна – Вулецька – Межова – Зелена".
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На цих територіях заборонено змінювати цільове призначення землі у найближчі 15 – 25 років.