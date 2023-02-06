Бальна зала та таємний тунель: як виглядає та скільки коштує особняк Аль Капоне

Нещодавно виставили на продаж колишній особняк американського гангстера Аль Капоне. Він має піти з аукціону, його початкова вартість складає 700 тисяч доларів. Дізнайтеся, які неймовірні таємниці приховує будинок короля мафії.

Особняк, зведений у 1818 році, має 27 просторі кімнати та прекрасну веранду. Триповерховий маєток у георгіанському стилі розташований у Хайгейті, штат Вермонт. Колись він належав одному з найвідоміших бандитів в історії та був опорним пунктом контрабанди алкоголю під час "сухого закону" у США.

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Розгалужений будинок площею понад 800 квадратних метрів приховує кілька особливих деталей.

Аль Капоне Сумнозвісний лідер чиказької мафії в епоху "сухого закону". Під час свого правління він був відомий як "Суспільний ворог Америки номер один". Його безпосередньо пов'язували щонайменше з 33 смертями. Вважається, що насправді число його жертв є значно більшим. Слідчі ніяк не могли притягнути його до відповідальності, посадити Аль Капоне за ґрати дозволило звинувачення в ухилянні від сплати податків.

Просторий особняк / Фото Тhe Sun

Окрім красивих кімнат у будинку також є секретний тунель, який веде до сусідньої річки Міссісквой.

Дім для мафіозі / Фото Тhe Sun

Особняк став місцем зупинки, коли гангстер контрабандою перевозив алкоголь через кордон до Канади під час "сухого закону",

– зазначає Стейсі М. Каллан, агент із продажу.

У будинку є таємний тунель, який, імовірно, використовувався для контрабанди алкоголю / Фото Тhe Sun

Після того як Аль Капоне ув’язнили, тут відкрили готель типу "ліжко та сніданок" (Airbnb). Потім тут були ресторан, бар, школа, а нещодавно будинок перепланували, тепер він слугує резиденцією для однієї родини.