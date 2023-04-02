Спочатку це був типовий "представницький" будинок із трьома спальнями та однією ванною кімнатою, побудований приблизно в 1975 році. Зараз це тропічний і комфортний сімейний дім.

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Затишний сімейний будиночок між верховіттям

Пара Ян Лі та Джанін Анкетелл живуть у будинку вже 20 років. Вони капітально відремонтували дім від ґанку до басейну. Власники змінили план поверху, розширили житлові приміщення, обгородили передню веранду, щоб зробити зону відпочинку, і додали головну спальню разом із гостьовою кімнатою внизу.

Приміщення в будинку світлі та просторі / Фото Realestate

Двоповерховий будинок розташований на ділянці площею 1202 квадратних метрів з електричними вхідними воротами. На нижньому поверсі є гостьова кімната з ванною, пральня та широка крита зона для відпочинку та паркування.

На верхньому поверсі в будинку є вітальня, їдальня, кухня відкритого планування. Також тут облаштоване додаткове житлове приміщення, яке можна використовувати як домашній офіс.

Особливістю будинку є головна спальня. Вона розташована серед верховіття, що створює відчуття, наче перебуваєш у будинку на дереві. Спальня вміщує ванну кімнату та гардеробну.

Спальня між верховіттям / Фото Realestate

Надворі є басейн та сади. У 2012 році їх повністю оновили. Власник каже, що ця власність стала місцем, яким можна пишатися.