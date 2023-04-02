Первоначально это был типичный "представительный" дом с тремя спальнями и одной ванной, построенный примерно в 1975 году. Сейчас это тропический и комфортабельный семейный дом.

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Уютный семейный домик между вершинами деревьев

Пара Ян Ли и Джанин Анкетелл живут здесь уже 20 лет. Они капитально отремонтировали дом от крыльца до бассейна. Владельцы изменили план этажа, расширили жилые помещения, огородили переднюю веранду, чтобы сделать зону отдыха и добавили главную спальню вместе с гостевой комнатой внизу.

Помещения в доме светлые и просторные / Фото Realestate

Двухэтажное здание расположено на участке площадью 1202 квадратных метров с электрическими входными воротами. На нижнем этаже есть гостевая комната с ванной, прачечная и широкая крытая зона для отдыха и парковки.

На верхнем этаже в доме есть гостиная, столовая, кухня открытой планировки. Также здесь обустроено дополнительное жилое помещение, которое можно использовать в качестве домашнего офиса.

Особенностью дома есть главная спальня. Она расположена среди вершин деревьев, что создает ощущение, будто находишься в доме на дереве. Спальня вмещает ванную и гардеробную.

Спальня между вершинами деревьев / Фото Realestate

На дворе есть бассейн и сады. В 2012 году они были полностью обновлены. Владелец говорит, что эта собственность стала местом, которым можно гордиться.