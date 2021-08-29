"Золотий голос" проживав там у 50 – 60-х роках минулого року. Що є в об'єкті – дивіться далі.

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Що відомо про будинок

Розкішний особняк розташований у престижному районі Чатсуорт у Лос-Анджелесі. Легендарний Френк Сінатра орендував його в 50 – 60-х роках минулого століття. Об'єкт вважається одним з найвідоміших голлівудських будинків усіх часів. Продати нерухомість хочуть за 21,5 мільйона доларів (579 мільйонів гривень).

Будинок хочуть продати за 21,5 мільйона доларів / Фото GQ

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Що є в особняку

Зіркова нерухомість розташована на вершині пагорба на площі 5,6 гектара. З одноповерхової будівлі відкривається неймовірний вид на заповідник Чатсуорт. Всередині є 7 спалень і 7 ванних кімнат. Також на ділянці є гостьовий котедж з басейном.

Як виглядає старий будинок Френка Сінатри / Фото GQ: