"Золотой голос" проживал там в 50 – 60-х годах прошлого года. Что есть в объекте – смотрите далее.

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Что известно о доме

Роскошный особняк расположен в престижном районе Чатсуорт в Лос-Анджелесе. Легендарный Фрэнк Синатра арендовал его в 50 – 60-х годах прошлого века. Объект считается одним из самых известных голливудских домов всех времен. Продать недвижимость хотят за 21,5 миллиона долларов (579 миллионов гривен).

Дом хотят продать за 21,5 миллиона долларов / Фото GQ

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Что есть в особняке

Звездная недвижимость расположена на вершине холма на площади 5,6 гектара. Из одноэтажного здания открывается невероятный вид на заповедник Чатсуорт. Внутри есть 7 спален и 7 ванных комнат. Также на участке есть гостевой коттедж с бассейном.

Как выглядит старый дом Фрэнка Синатры / Фото GQ: