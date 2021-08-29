Старий дім Френка Сінатри продають за 21,5 мільйона доларів: де жила людина-легенда
Джерело:GQ
Особняк відомого американського актора та співака Френка Сінатри виставлений на продаж. Будинок розташований у Лос-Анджелесі.
"Золотий голос" проживав там у 50 – 60-х роках минулого року. Що є в об'єкті – дивіться далі.
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Що відомо про будинок
Розкішний особняк розташований у престижному районі Чатсуорт у Лос-Анджелесі. Легендарний Френк Сінатра орендував його в 50 – 60-х роках минулого століття. Об'єкт вважається одним з найвідоміших голлівудських будинків усіх часів. Продати нерухомість хочуть за 21,5 мільйона доларів (579 мільйонів гривень).
Будинок хочуть продати за 21,5 мільйона доларів / Фото GQ
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Що є в особняку
Зіркова нерухомість розташована на вершині пагорба на площі 5,6 гектара. З одноповерхової будівлі відкривається неймовірний вид на заповідник Чатсуорт. Всередині є 7 спалень і 7 ванних кімнат. Також на ділянці є гостьовий котедж з басейном.
Як виглядає старий будинок Френка Сінатри / Фото GQ: