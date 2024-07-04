Эмма Миз показала в соцсетях свой маленький дом на колесах и все, что она смогла вместить в него. На первый взгляд, вагончик кажется очень маленьким, пока не заглянуть внутрь.

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Женщина купила трейлер и тратит гораздо меньше

Трейлер Эммы от польской компании, модель называется Niewiadów. Он имеет крошечные 4,5 метра в ширину и 2 метра в длину.

Наш караван небольшой, но идеально обустроенный,

– написала женщина в описании к видео.

Для интерьера женщина выбрала удачные цвета – теплые желтые и оранжевые, чтобы добавить ощущение уюта.

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С одной стороны фургона есть маленькая односпальная кровать, а с противоположной - небольшая двуспальная. Между кроватями есть крошечная кухонная зона с раковиной, маленькой плитой и мини-холодильником. У дверей стоит маленький шкаф для одежды и хранения различных вещей.

Но многие заметили, что ей не хватает одной жизненно важной комнаты - ванной или хотя бы туалета. Но этот нюанс Эмма не прокомментировала.