Чи завжди у вітальні потрібен диван: відповідь дизайнерів вас здивує

Комфортне сидіння є обов'язковим у кімнаті, де збирається сім'я та друзі. Проте це не означає, що у вітальні завжди потрібен саме диван. Зрештою, є й інші варіанти сидіння.

Насправді диван у вітальні може бути просто звичкою. Часто м'які крісла, кушетки чи шезлонги мають набагато кращий вигляд і створюють більш привабливу атмосферу у вітальнях певних стилів.

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У яких випадках диван у вітальні ставити не варто

Диван насправді має дуже багато переваг, але в деяких випадках краще обійтися без нього. Експерти розповіли про причину.

Вибір залежить від розміру, стилю кімнати та способу життя людини. Кушетка або зручні крісла можуть бути більш доречними, якщо вітальня більше призначена для особистого відпочинку, ніж для спілкування. Диван може бути необов'язковим для людей, які віддають перевагу мінімалістичному та нетрадиційному дизайну,

– пояснила дизайнерка інтер'єру Юна Морішіта.

Наприклад, у маленьких вітальнях або гостьових кімнатах незвичайної форми великий диван може перевантажувати простір. Окремі м'які сидіння вирішують цю проблему.



М'які крісла замість дивана / Фото Amy Bartlam

Також диван краще не ставити у вітальні, якщо у вас є ще одна кімната для прийому гостей. "Якщо є додаткова сімейна кімната, де можна проводити час з рідними, то у вітальні не обов'язково повинен бути диван. Та якщо вітальня є єдиним місцем, де можна дивитися телевізор із сім'єю або розважати гостей, то краще все ж поставити диван", – зазначили дизайнери.

Відсутність дивана може сприяти комунікабельності. "Залежно від простору, я люблю використовувати кушетки та більші шезлонги, щоб створити більш інтимне місце для сидіння, де люди можуть розмовляти обличчям один до одного. Це особливо приємно, коли в кімнаті немає телевізора, а відтак потреби, щоб усі дивилися в одному напрямку", – поділився експерт Еліс Ченг.

Як створити чудовий дизайн для вітальні

Дизайнери поділилися чудовим лайфхаком-правилом 70/30. Воно допомагає вдало поєднати кілька стилів в одній кімнаті. Просто візуально розділіть кімнату на частини у співвідношенні 70:30 і оформте 70% простору в головному стилі, а інші 30% – іншим стилем (або стилями). Так у вас буде стильний дизайн, і через те кімната – візуально цікавою.

Це правило, зрештою, стосується не лише стилів, а й кольорів, тканин, декору тощо. Експерти показали свої проєкти, в яких використовували золоте правило 70/30 – погляньте на це.