Организовать идеальное пространство помогут некоторые правила. Детальнее рассказала дизайнер интерьера Виктория Дронова.
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Что нужно знать перед ремонтом детской
- Первое, что нужно понимать перед созданием проекта и началом ремонта – ничто так не временно, как дизайн комнаты для ребенка. Дети очень быстро растут, их взгляды и потребности меняются. По словам дизайнера, именно по этой причине не следует вкладывать огромные деньги в интерьер детской, надеясь, что это на долгие годы.
- Второе, что обязательно должны помнить родители – планирование помещения на перспективу.
Если ребенок еще совсем малыш, стоит заранее представить, как будет выглядеть его комната во время учебы в школе. Продумайте, где будет стоять его рабочий стол, и сразу выведите туда розетки для последующего подключения компьютера и настольной лампы,
– пояснила Виктория Дронова.
Детскую комнату нужно планировать с перспективой / Фото pinterest
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Важные нюансы
- В детской комнате все должно быть легко заменимо – от материалов отделки до предметов мебели.
- Не стоит вкладывать в интерьер детской комнаты огромные деньги в надежде, что он дольше прослужит.
- Заранее продумайте, как детская комната будет организована через несколько лет. Важно обеспечить будущее рабочее место розетками и прочими деталями.
Планируйте предметы мебели заранее / Фото pinterest