Дизайн дитячої кімнати: два правила, без яких не обійтися

Дитяча кімната – місце, яке має бути зручним, практичним, стильним і функціональним. Важливо зробити приміщення комфортним для дитини.

Організувати ідеальний простір допоможуть деякі правила. Детальніше розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Дронова.

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Що потрібно знати перед ремонтом дитячої

Перше, що потрібно розуміти перед створенням проєкту і та початком ремонту – ніщо так не тимчасово, як дизайн кімнати для дитини. Діти дуже швидко ростуть, їхні погляди та потреби змінюються. За словами дизайнерки, саме з цієї причини не слід вкладати величезні гроші в інтер'єр дитячої, сподіваючись, що це на довгі роки. Друге, про що обов'язково повинні пам'ятати батьки – планування приміщення на перспективу.

Якщо дитина ще зовсім маленька, варто заздалегідь уявити, як буде виглядати її кімната під час навчання у школі. Продумайте, де стоятиме її робочий стіл, і відразу виведіть туди розетки для подальшого підключення комп'ютера та настільної лампи,

– пояснила Вікторія Дронова.

Дитячу кімнату потрібно планувати з перспективою / Фото pinterest

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Важливі нюанси

У дитячій кімнаті все має бути таким, що легко заміняється, – від матеріалів обробки до предметів меблів. Не варто вкладати в інтер'єр дитячої кімнати величезні гроші в надії, що він довше прослужить. Заздалегідь продумайте, як дитяча кімната буде організована через кілька років. Важливо забезпечити майбутнє робоче місце розетками та іншими деталями.

Плануйте предмети меблів заздалегідь / Фото pinterest