Довольно часто владельцы забывают о некоторых важных моментах, которые сложно реализовать после завершения ремонта. Подробнее о таких нюансах рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова.

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Перед началом ремонтных работ необходимо тщательно спланировать каждое помещение, мебель, места для хранения и прочие нюансы.

О чем вы забыли перед ремонтом

Место для бытовой химии. Место для всех коммуникаций, счетчиков и фильтров. Место для сушилки и гладильной доски, ведер, тазиков и пылесосов (в идеале – хозяйственный шкаф). Место для домашней одежды. Место для спортивной одежды и спортивного инвентаря (коврик, гантели, резинки и т.д.). Место для зарядки гаджетов.

Если вы занимаетесь спортом, подберите место для инвентаря / Фото moydom

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Место для хранения овощей. Место для не сезонной одежды. Место для чемоданов (они занимают много места). Место для кукольных домиков, железных дорог и пр. игрушек.

Если у вас есть дети, продумайте, где будут храниться игрушки / Фото design-homes

Место для электрощита (довольно часто он бывает большим).

Предусмотрев эти нюансы, вы сможете обеспечить комфорт при проживании всем членам семьи.