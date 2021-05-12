Довольно часто владельцы забывают о некоторых важных моментах, которые сложно реализовать после завершения ремонта. Подробнее о таких нюансах рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова.
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О чем вы забыли перед ремонтом
- Место для бытовой химии.
- Место для всех коммуникаций, счетчиков и фильтров.
- Место для сушилки и гладильной доски, ведер, тазиков и пылесосов (в идеале – хозяйственный шкаф).
- Место для домашней одежды.
- Место для спортивной одежды и спортивного инвентаря (коврик, гантели, резинки и т.д.).
- Место для зарядки гаджетов.
Если вы занимаетесь спортом, подберите место для инвентаря / Фото moydom
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- Место для хранения овощей.
- Место для не сезонной одежды.
- Место для чемоданов (они занимают много места).
- Место для кукольных домиков, железных дорог и пр. игрушек.
Если у вас есть дети, продумайте, где будут храниться игрушки / Фото design-homes
- Место для электрощита (довольно часто он бывает большим).
Предусмотрев эти нюансы, вы сможете обеспечить комфорт при проживании всем членам семьи.