Довольно часто владельцы забывают о некоторых важных моментах, которые сложно реализовать после завершения ремонта. Подробнее о таких нюансах рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова.

Интересно Обустройство балкона в квартире: 3 беспроигрышных идеи

О чем вы забыли перед ремонтом

  1. Место для бытовой химии.
  2. Место для всех коммуникаций, счетчиков и фильтров.
  3. Место для сушилки и гладильной доски, ведер, тазиков и пылесосов (в идеале – хозяйственный шкаф).
  4. Место для домашней одежды.
  5. Место для спортивной одежды и спортивного инвентаря (коврик, гантели, резинки и т.д.).
  6. Место для зарядки гаджетов.

Если вы занимаетесь спортом, подберите место для инвентаря / Фото moydom

Читайте Оформление кухни: какие решения еще долго будут в моде

  1. Место для хранения овощей.
  2. Место для не сезонной одежды.
  3. Место для чемоданов (они занимают много места).
  4. Место для кукольных домиков, железных дорог и пр. игрушек.

Если у вас есть дети, продумайте, где будут храниться игрушки / Фото design-homes

  1. Место для электрощита (довольно часто он бывает большим).

Предусмотрев эти нюансы, вы сможете обеспечить комфорт при проживании всем членам семьи.

 