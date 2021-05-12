Облаштувати й оформити балкон можна за допомогою кількох простих, але затишних ідей. Детальніше про них – читайте нижче.

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Зберігання

Всі ми застали ті часи, коли на балконі зберігалися найрізноманітніші речі й предмети. Одним словом, це була комора. Однак тренди змінилися. Тепер балкон найчастіше використовують для релаксу та відпочинку. Для того щоб простір був охайним, чистим і доглянутим, слід продумати системи зберігання. Наприклад, з боків можна встановити шафи з фасадами під колір стін. Це допоможе розмістити все необхідне й при цьому не перетворити приміщення на смітник.

Системи зберігання дозволять підтримувати порядок / Фото pinterest

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Зона відпочинку

Жоден сучасний дизайн-проєкт балкона не обходиться без зони відпочинку. Адже так приємно посидіти за невеликим столиком з чашкою кави й насолодитися прекрасним видом з вікна. Для цього необхідний невеликий набір – столик, стілець і гарний настрій. Доповнити атмосферу можна невеликим радіоприймачем, з якого звучатиме улюблена музика.

Зручність – одне з основних правил оформлення зони відпочинку на балконі / Фото pinterest

Декор

Затишок – одна з головних вимог в облаштуванні будь-якого приміщення. Балкон – не виняток. Оточіть себе тим, що ви любите: книги, фото, вази. Звичайно, не слід ігнорувати зелені рослини. Крім того, що вони є трендом в інтер'єрі, кімнатні квіти здатні додати свіжості й настрою. Підберіть невибагливі рослини, які будуть радувати око.

Зелені рослини освіжать балкон​ / Фото pinterest