Дизайн інтер'єру: 11 речей, про які ви забули

Всім відомо, що до початку ремонтних робіт у квартирі, потрібно скласти дизайн-проєкт. Він повинен відбивати побажання всіх членів сім'ї.

Досить часто власники забувають про деякі важливі моменти, які складно реалізувати після завершення ремонту. Детальніше про такі нюанси розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова.

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Про що ви забули перед ремонтом

Місце для побутової хімії. Місце для всіх комунікацій, лічильників і фільтрів. Місце для сушарки та прасувальної дошки, відер, тазиків і порохотягів (в ідеалі – господарська шафа). Місце для домашнього одягу. Місце для спортивного одягу і спортивного інвентарю (килимок, гантелі, гумки та ін.). Місце для зарядки гаджетів.

Перед початком ремонтних робіт необхідно ретельно спланувати кожне приміщення, меблі, місця для зберігання та інші нюанси.

Якщо ви займаєтеся спортом, підберіть місце для інвентарю / Фото moydom

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Місце для зберігання овочів. Місце для не сезонного одягу. Місце для валіз (вони займають багато місця). Місце для лялькових будиночків, залізниць та ін. іграшок.

Якщо у вас є діти, продумайте, де будуть зберігатися іграшки / Фото design-homes

Місце для електрощита (досить часто він буває великим).

Передбачивши ці нюанси, ви зможете забезпечити комфорт при проживанні всім членам сім'ї.