Як і де зберігати іграшки у дитячій кімнаті: кращі ідеї
Дитяча кімната завжди завалена і засипана іграшками. Для того щоб цього уникнути, необхідно продумати зберігання.
Джерело:Інстаграм Анни Петайкіної
Як і де ховати і розташовувати іграшки в дитячій кімнаті, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
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Іграшок має бути достатньо і рівно стільки, щоб діти самі могли легко підтримувати порядок у своїй кімнаті. Але щоб цьому навчитися, дітям потрібна допомога дорослих,
– зазначила Петайкіна.
Вона розповіла, що можна використовувати у дитячій, крім шафи.
Як зберігати іграшки у дитячій
З чого почати
- Розберіть іграшки і приберіть непотрібні.
- Розділіть всі іграшки за категоріями і розсортуйте по шухлядах.
- Розмістіть ящики на стелажах і полицях.
Як розмістити
- Те, чим будемо користуватися рідко, ставимо зверху.
- Дрібні іграшки або ті, з якими дитині потрібна допомога, розміщуємо на "середньому" поверсі.
- Іграшки для самостійних ігор залишаємо внизу.
Для зберігання іграшок відмінно підійдуть ящики і контейнери / Фото pinterest
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Стелаж у дитячій
Стелаж – це відмінне рішення для дитячої. Надалі ящики для іграшок заміняться книгами або косметикою. І його можна використовувати для зонування,
– пояснила Анна Петайкіна.
Іграшки для самостійних ігор слід залишити внизу / Фото pinterest
Інші ідеї для зберігання іграшок
- Ліжко-комод. За словами дизайнерки інтер'єру, цей предмет меблів є порятунком для маленьких кімнат.
- Скриня.
- Мішок.
- Кошики.
- Відра.
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