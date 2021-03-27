С каждым годом в дизайне интерьера появляются новые решения. Многие владельцы хотят использовать свежие приемы в своих квартирах и домах.

Какие решения в дизайне интерьера актуальны в 2021 году, рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова.

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Не нужно срывать плитку со стен и делать новый ремонт, не нужно сжигать диван прямо в гостиной, не нужно воспринимать надписанное в посте буквально и на свой счет. Да, тренд сегодня есть, завтра – нет. Если не нравится – не делайте в угоду моде,

– отметила Рамазанова.

8 актуальных решений для интерьера

Обтекаемые формы в мебели. Рифленые фасады, панели, карнизы, декоративные элементы, аксессуары, рифленое стекло.

Рифленые фасады – модный элемент для кухни / Фото pinterest

Арки в архитектуре и декоре. Землистые цвета, натуральность.

В тренде – натуральные материалы и оттенки / Фото pinterest

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Узкая плитка.

Узкая плитка станет украшением ванной / Фото arch-sochi

Сухоцветы. Крафтовая керамика. Плетенка.

Мода капризна и переменчива, но глобальные тренды прослеживаются уже долгое время: естественность, близость к природе, сдержанность,

– подчеркнула Анастасия Рамазанова.