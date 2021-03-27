Записываем в фавориты: названы модные решения в интерьере 2021 года
С каждым годом в дизайне интерьера появляются новые решения. Многие владельцы хотят использовать свежие приемы в своих квартирах и домах.
Источник:Инстаграм Анастасии Рамазановой
Какие решения в дизайне интерьера актуальны в 2021 году, рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова.
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Не нужно срывать плитку со стен и делать новый ремонт, не нужно сжигать диван прямо в гостиной, не нужно воспринимать надписанное в посте буквально и на свой счет. Да, тренд сегодня есть, завтра – нет. Если не нравится – не делайте в угоду моде,
– отметила Рамазанова.
8 актуальных решений для интерьера
- Обтекаемые формы в мебели.
- Рифленые фасады, панели, карнизы, декоративные элементы, аксессуары, рифленое стекло.
Рифленые фасады – модный элемент для кухни / Фото pinterest
- Арки в архитектуре и декоре.
- Землистые цвета, натуральность.
В тренде – натуральные материалы и оттенки / Фото pinterest
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- Узкая плитка.
Узкая плитка станет украшением ванной / Фото arch-sochi
- Сухоцветы.
- Крафтовая керамика.
- Плетенка.
Мода капризна и переменчива, но глобальные тренды прослеживаются уже долгое время: естественность, близость к природе, сдержанность,
– подчеркнула Анастасия Рамазанова.
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