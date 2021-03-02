Дизайн інтер'єру: розвіяні 4 поширених міфи
Дизайн інтер'єру дозволяє зробити житло не тільки стильним і функціональним, але і унікальним.
Джерело:Інстаграм Анни Пашковської
Які міфи існують про дизайн інтер'єру – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.
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Які міфи існують
- Дизайн інтер'єру – це дорого. За словами Пашковської, ця інформація не відповідає дійсності, оскільки дизайнер завжди знає, де можна купити меблі і матеріали за вигідними цінами, тобто знає ринок. Часом ця економія окупає оплату послуг дизайнера інтер'єру.
- Страх, що інтер'єр буде красивим, але не функціональним. Пашковська пояснила, що найчастіше дизайнери "проживають" життя своїх клієнтів, намагаючись зрозуміти їхні звички і хобі. Це допомагає створити інтер'єр, який цілком підійде мешканцям.
Дизайнер допоможе зробити інтер'єр ідеальним / Фото pinterest
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- Занадто великий розкид цін на ринку. Анна Пашковська уточнила, що низькі ціни можуть бути у дизайнерів-фрілансерів, високі – у дизайнерів з ім'ям. Однак оптимальні ціни також існують.
- Можна обійтися своїми силами. Власники можуть самостійно зайнятися інтер'єром житла, однак знадобиться купа часу, сил і нервів, щоб вивчити асортимент салонів, магазинів, знайти матеріали і "свої" меблі. Крім того, доведеться вирішувати різні питання з виконробом, контролювати будівельну бригаду, а потім ще знайти необхідні предмети і аксесуари. Однак найсумніше, що у підсумку може вийти не той результат, про який ви мріяли.
Щоб не залишитися наодинці з цими питаннями і страхами, я рекомендую звертатися до тих професіоналів, які здатні передбачати ваші побажання і відчувати ваш стиль,
– зазначила Пашковська.
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