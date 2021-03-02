Дизайн интерьера позволяет сделать жилье не только стильным и функциональным, но и уникальным.

Какие мифы существуют о дизайне интерьера – рассказала дизайнер интерьера Анна Пашковская.

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Какие мифы существуют

Дизайн интерьера – это дорого. По словам Пашковской, эта информация не соответствует действительности, так как дизайнер всегда знает, где можно купить мебель и материалы по выгодным ценам, то есть знает рынок. Порой эта экономия окупает оплату услуг дизайнера интерьера.

Страх, что интерьер будет красивым, но не функциональным. Пашковская пояснила, что чаще всего дизайнеры "проживают" жизнь своих клиентов, стараясь понять их привычки и хобби. Это помогает создать интерьер, который полностью подойдет жильцам.

Дизайнер поможет сделать интерьер идеальным / Фото pinterest

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Слишком большой разброс цен на рынке. Анна Пашковская уточнила, что низкие цены могут быть у дизайнеров-фрилансеров, высокие – у дизайнеров с именем. Однако оптимальные цены также существуют.

Можно обойтись своими силами. Владельцы могут самостоятельно заняться интерьером жилья, однако потребуется куча времени, сил и нервов, чтобы изучить ассортимент салонов, магазинов, найти материалы и "свою" мебель. Кроме того, придется решать различные вопросы с прорабом, контролировать строительную бригаду, а потом еще найти необходимые предметы и аксессуары. Однако самое печальное, что в итоге может получиться не тот результат, о котором вы мечтали.

Чтобы не остаться наедине с этими вопросами и страхами, я рекомендую обращаться к тем профессионалам, которые способны предвосхищать ваши пожелания и чувствовать ваш стиль,

– отметила Пашковская.