Дизайн интерьера: развеяны 4 распространенных мифа
Дизайн интерьера позволяет сделать жилье не только стильным и функциональным, но и уникальным.
Источник:Инстаграм Анны Пашковской
Какие мифы существуют о дизайне интерьера – рассказала дизайнер интерьера Анна Пашковская.
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Какие мифы существуют
- Дизайн интерьера – это дорого. По словам Пашковской, эта информация не соответствует действительности, так как дизайнер всегда знает, где можно купить мебель и материалы по выгодным ценам, то есть знает рынок. Порой эта экономия окупает оплату услуг дизайнера интерьера.
- Страх, что интерьер будет красивым, но не функциональным. Пашковская пояснила, что чаще всего дизайнеры "проживают" жизнь своих клиентов, стараясь понять их привычки и хобби. Это помогает создать интерьер, который полностью подойдет жильцам.
Дизайнер поможет сделать интерьер идеальным / Фото pinterest
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- Слишком большой разброс цен на рынке. Анна Пашковская уточнила, что низкие цены могут быть у дизайнеров-фрилансеров, высокие – у дизайнеров с именем. Однако оптимальные цены также существуют.
- Можно обойтись своими силами. Владельцы могут самостоятельно заняться интерьером жилья, однако потребуется куча времени, сил и нервов, чтобы изучить ассортимент салонов, магазинов, найти материалы и "свою" мебель. Кроме того, придется решать различные вопросы с прорабом, контролировать строительную бригаду, а потом еще найти необходимые предметы и аксессуары. Однако самое печальное, что в итоге может получиться не тот результат, о котором вы мечтали.
Чтобы не остаться наедине с этими вопросами и страхами, я рекомендую обращаться к тем профессионалам, которые способны предвосхищать ваши пожелания и чувствовать ваш стиль,
– отметила Пашковская.
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