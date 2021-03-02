Панорамні вікна останніми роками досить часто зустрічаються в новобудовах. У цього рішення є і прихильники, і противники.

Які переваги і недоліки є у панорамних вікон у квартирах – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.

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Великі вікна у квартирі / будинку – це простір і комфорт, світло і легкість. Це можливість бути ближче до природи, міста, перебуваючи в теплому і затишному місці. З висоти відкривається гарний вид у будь-який час доби. Не кажучи вже про те, що з вікнами до підлоги ви можете забути про штучне освітлення до заходу,

– зазначила Морозова.

Плюси панорамних вікон

Простір здається більшим завдяки сонячному світлу.

Виникає ілюзія відкритого повітря і участі у жвавому житті міста, хоча людина знаходиться в теплій і затишній кімнаті.

Дизайн інтер'єру виглядає сучасно і стильно.

Прекрасний огляд з вікна.

Респектабельний зовнішній вигляд;

Великий вибір скління і матеріалів і видів відкривання – розсувне, складне або таке, що розчиняється навстіж.

Панорамні вікна – це красиво, стильно і світло​ / Фото 7lestnic

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Недоліки панорамних вікон

Необхідність передбачити варіанти створення приватності.

Додаткові витрати на доставку, підйом і монтаж вікон.

Вимагає застосування безпечного скла і протизламної фурнітури.

У панорамних вікон є і недоліки​ / Фото 7lestnic

Теплопровідність вікон і, отже, втрата тепла у приміщенні і збільшення витрат на опалення. Також важливо продумати, які радіатори будуть красуватися біля панорамних вікон, – підлогові хоч і низькі, але все одно загороджують частину вікна, тому можна розглянути варіанти: вертикальних радіаторів поруч на стіні, або конвекторів у підлозі,

– наголосила Вікторія Морозова.