Дизайн інтер'єру: розвіяні 4 поширених міфи

Дизайн інтер'єру дозволяє зробити житло не тільки стильним і функціональним, але і унікальним.

Які міфи існують про дизайн інтер'єру – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.

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Які міфи існують

Дизайн інтер'єру – це дорого. За словами Пашковської, ця інформація не відповідає дійсності, оскільки дизайнер завжди знає, де можна купити меблі і матеріали за вигідними цінами, тобто знає ринок. Часом ця економія окупає оплату послуг дизайнера інтер'єру.

Страх, що інтер'єр буде красивим, але не функціональним. Пашковська пояснила, що найчастіше дизайнери "проживають" життя своїх клієнтів, намагаючись зрозуміти їхні звички і хобі. Це допомагає створити інтер'єр, який цілком підійде мешканцям.

Дизайнер допоможе зробити інтер'єр ідеальним / Фото pinterest

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Занадто великий розкид цін на ринку. Анна Пашковська уточнила, що низькі ціни можуть бути у дизайнерів-фрілансерів, високі – у дизайнерів з ім'ям. Однак оптимальні ціни також існують.

Можна обійтися своїми силами. Власники можуть самостійно зайнятися інтер'єром житла, однак знадобиться купа часу, сил і нервів, щоб вивчити асортимент салонів, магазинів, знайти матеріали і "свої" меблі. Крім того, доведеться вирішувати різні питання з виконробом, контролювати будівельну бригаду, а потім ще знайти необхідні предмети і аксесуари. Однак найсумніше, що у підсумку може вийти не той результат, про який ви мріяли.

Щоб не залишитися наодинці з цими питаннями і страхами, я рекомендую звертатися до тих професіоналів, які здатні передбачати ваші побажання і відчувати ваш стиль,

– зазначила Пашковська.