Спальня є місцем, створеним для відпочинку і розслаблення. Тому при її оформленні важливо враховувати деякі нюанси.

В першу чергу слід орієнтуватися на особисті переваги, однак і про тренди слід пам'ятати. Що важливо врахувати в дизайні спальні – розповіла дизайнерка інтер'єру Антоніна Казак.

Читайте Попереджений – значить озброєний: яких факапів уникати під час ремонту

Для кожного з нас спальня – це особистий оазис тиші та спокою, де можна розслабитися, забути про всі проблеми, складнощі та повсякденні завдання, і зарядитися енергією для нових звершень. Саме тому ми, дизайнери, завжди радимо приділити якомога більше часу підбору рішень для інтер'єру спальні,

– зазначила Казак.

Вона наголосила, що під час оформлення спальні важливо відштовхуватися від смаків та вподобань, однак і про тренди не варто забувати.

Інтер'єр спальні: що в тренді

Монохром

Єдине колірне рішення, за словами дизайнерки інтер'єру, дозволить створити в приміщенні м'яку і приємну атмосферу. Для цього потрібно вибрати основний колір і оформити простір у різних його відтінках.

Grandmillennial або "бабусин шик"

Останнім часом в моду входить багатошаровий декор ліжка, кімнатні рослини, сучасне макраме, а також вінтажні предмети меблів. Дизайнерка інтер'єру уточнила, що це явище називають grandmillenial – своєрідний "бабусин шик". Він став реакцією на мінімалістичні інтер'єри, які були популярними протягом кількох років.

Пастель

Під час оформлення спальні потрібно правильно підібрати колір. Необхідно зрозуміти, що важливіше – відтінок, який бадьорить вранці або ж той, який допомагає розслабитися ввечері. За словами Антоніни Казак, слід звертати увагу на пріпилені відтінки – пудрові, м'ятні, блакитні.

Пастельні відтінки вважаються трендом в інтер'єрі спальні / Фото pinterest

Цікаво Інтер'єр дитячої: 4 кроки, які зроблять кімнату стильною та зручною

М'яке узголів'я

М'яке узголів'я, які переходять в акцентні настінні панелі, також є трендом. Вони можуть бути як горизонтальними, так і вертикальними – все залежить від планування кімнати.

М'яке узголів'я також стало трендом / Фото pinterest

Дерево в акцентах і меблях

В оформленні спальні дерево є найактуальнішим рішенням в акцентах і меблях.

Підвісні світильники замість ламп

У спальні тепер модно використовувати не класичні світильники, а підвісні. Водночас приліжкові столики прикрашають композиції, вази з квітами та ін.