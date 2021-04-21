Спальня является местом, созданным для отдыха и расслабления. Поэтому при ее оформлении важно учитывать некоторые нюансы.

В первую очередь следует ориентироваться на личные предпочтения, однако и о трендах следует помнить. Что важно учесть в дизайне спальни – рассказала дизайнер интерьера Антонина Казак.

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Для каждого из нас спальня – это личный оазис тишины и спокойствия, где можно расслабиться, забыть обо всех проблемах, сложностях и повседневных задачах и зарядиться энергией для новых свершений. Именно поэтому мы, дизайнеры, всегда советуем уделить как можно больше времени подбору решений для интерьера спальни,

– отметила Казак.

Она подчеркнула, что при оформлении спальни важно отталкиваться от вкусов и предпочтений, однако и о трендах не стоит забывать.

Интерьер спальни: что в тренде

Монохром

Единое цветовое решение, по словам дизайнера интерьера, позволит создать в помещении мягкую и расслаблящую атмосферу. Для этого нужно выбрать основной цвет и оформить пространство в различных его оттенках.

Grandmillennial или "бабушкин шик"

В последнее время в моду входит многослойный декор кровати, комнатные растения, современное макраме, а также винтажные предметы мебели. Дизайнер интерьера уточнила, что это явление называют grandmillenial – своеобразный "бабушкин шик". Он стал реакцией на минималистичные интерьеры, которые были популярными в течение нескольких лет.

Пастель

При оформлении спальни нужно правильно подобрать цвет. Необходимо понять, что важнее – оттенок, который бодрит по утрам, или же тот, который помогает расслабиться вечером. По словам Антонины Казак, следует обращать внимание на припыленные оттенки – пудровые, мятные, голубые.

Пастельные оттенки считаются трендом в интерьере спальни / Фото pinterest

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Мягкое изголовье

Мягкие изголовья, которые переходят в акцентные настенные панели, также являются трендом. Они могут быть как горизонтальными, так и вертикальными – все зависит от планировки комнаты.

Мягкое изголовье также стало трендом / Фото pinterest

Дерево в акцентах и мебели

В оформлении спальни дерево является самым актуальным решением в акцентах и мебели.

Подвесные светильники вместо ламп

В спальне теперь модно использовать не классические светильники, а подвесные. В то же время прикроватные столики украшают композиции, вазы с цветами и пр.