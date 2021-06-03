Найближчим часом оригінальний заклад відкриється на пляжі Портмінстер. Як він виглядає – дивіться нижче.

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Що відомо про незвичайний паб

Ідея побудувати паб з таких матеріалів належить експертці з екологічного будівництва Моллі Вінделс-Лайт. Всі конструкції для закладу створювалися вручну. На пляжі з'явилася стіна з піску з глини, біля неї поставили барну стійку та 6 зон зі столами й сидіннями.

Незвичайний паб з'явився на пляжі / Фото Daily Mail

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Як буде працювати паб

За словами авторки проєкту, заклад з натуральних матеріалів не тільки ідеально підходить для спілкування, але й дозволяє зберегти зв'язок з природою. Паб працюватиме до 7 червня 2021 року. Після цього об'єкти приберуть з пляжу, але зможуть використовувати повторно.

Заклад побудовано з піску, глини, дерева й бамбуку / Фото Daily Mail

На думку авторів, проєкт дозволить зберегти зв'язок з природою / Фото Daily Mail

Як виглядає паб з піску та глини – дивіться на відео​: