Антитренди в дизайні кухні: чого потрібно уникати вдома

Кухня є одним з найважливіших приміщень у квартирі і будинку, адже сім'я проводить там багато часу. Тому її дизайн має бути максимально продуманий для комфорту всіх мешканців.

Яких рішень слід уникати при плануванні кухні – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.

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Антитренди в дизайні кухні. Розповім, чого не варто робити, якщо ви хочете оформити сучасну і стильну кухню,

– зазначила Пашковська.

Чого слід уникати

Кислотні фасади. Фасади для кухні можуть бути з плівки або емалі. Це хоч і бюджетні, але непогані варіанти. Однак важливо, щоб колірна гамма була нейтральною (білий, сірий, молочний, бежевий). Зазор між шафою і стелею. Кухня не до стелі – застаріле рішення. Не рекомендується залишати вільний простір між шафами і стелею. Химерна фурнітура. У тренді – шафи без ручок або з ручками, які зливаються з фасадами. Також актуальні шафи без фурнітури. Штучно зістарені фасади. За словами дизайнерки інтер'єру, патина на класичних фасадах є головним антитрендом у дизайні кухонь.

Кухню слід робити до стелі / Фото pinterest

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Фотодрук на фартусі – вже не у тренді. Рекомендується використовувати вологостійке фарбування або панелі зі штучного каменю.

Фотодрук на фартусі вже неактуальний / Фото pinterest

Плитка у стилі печворк також залишилася у минулому. Рекомендується відмовитися від плитки зі вставками і написами. Якщо ви хочете виділити фартух, це можна зробити за допомогою кольору. Освітлення і розетки необхідно продумати на етапі ремонту. Це дозволить забезпечити комфорт і зручність при використанні різної побутової техніки. Важливо: на кухні має бути 3-4 джерела світла. Фрезерування на фасадах – рішення, яке застаріло. У тренді – гладкі фасади.

Якщо хочете красиву кухню, намагайтеся не перевантажувати інтер'єр. Лаконічність – кращий друг обмеженого бюджету. І не тільки обмеженого,

– резюмувала Анна Пашковська.