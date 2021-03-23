Кухня является одним из важнейших помещений в квартире и доме, ведь семья проводит там много времени. Поэтому ее дизайн должен быть максимально продуман для комфорта всех жильцов.

Каких решений следует избегать при планировании кухни – рассказала дизайнер интерьера Анна Пашковская.

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Антитренды в дизайне кухни. Расскажу, чего не стоит делать, если вы хотите оформить современную и стильную кухню,

– отметила Пашковская.

Чего следует избегать

Кислотные фасады. Фасады для кухни могут быть из пленки или эмали. Это хоть и бюджетные, но неплохие варианты. Однако важно, чтобы цветовая гамма была нейтральной (белый, серый, молочный, бежевый). Зазор между шкафом и потолком. Кухня не до потолка – устаревшее решение. Не рекомендуется оставлять свободное пространство между шкафами и потолком. Вычурная фурнитура. В тренде – шкафы без ручек или с ручками, которые сливаются с фасадами. Также актуальны шкафы без фурнитуры. Искусственно состаренные фасады. По словам дизайнера интерьера, патина на классических фасадах является главным антитрендом в дизайне кухонь.

Кухню следует делать до потолка / Фото pinterest

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Фотопечать на фартуке – уже не в тренде. Рекомендуется использовать влагостойкую покраску или панели из искусственного камня.

Фотопечать на фартуке уже неактуальна / Фото pinterest

Плитка в стиле пэчворк также осталась в прошлом. Рекомендуется отказаться от плитки со вставками и надписями. Если вы хотите выделить фартук, это можно сделать с помощью цвета. Освещение и розетки необходимо продумать на этапе ремонта. Это позволит обеспечить комфорт и удобство при использовании различной бытовой техники. Важно: на кухне должно быть 3-4 источника света. Фрезеровка на фасадах – решение, которое устарело. В тренде – гладкие фасады.

Если хотите красивую кухню, старайтесь не перегружать интерьер. Лаконичность – лучший друг ограниченного бюджета. И не только ограниченного,

– резюмировала Анна Пашковская.