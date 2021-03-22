Стильний балкон у квартирі: кращі ідеї для оформлення
Балкони у квартирах раніше використовувалися як склад для непотрібних речей і предметів. Однак останніми роками все змінилося – балкони стали красивою і функціональною частиною житла.
Джерело:Інстаграм Анни Петайкіної
Як зробити балкон стильним і комфортним, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
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Всі ці ідеї будуть ідеальним рішенням для утеплених балконів і лоджій, але й для звичайних варіантів можна їх розглянути і з задоволенням використовувати у теплу пору,
– зазначила Петайкіна.
Що розмістити на балконі
М'який куточок
Цей предмет меблів може стати відмінною зоною на балконі. Завдяки йому можна облаштувати місце для читання.
Невеликий куточок дозволить насолодитися тишею / Фото dizajnroom
Підвісне крісло
Ще один спосіб зробити балкон місцем для відпочинку. Підвісне крісло – це не лише красиво і стильно, але й допоможе розслабитися після трудового дня.
Підвісне крісло – елемент, який підніме настрій після робочого дня / Фото salon
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Робоче місце
Якщо ви хочете раціонально використати місце на балконі, обладнайте там робочу зону. Це може бути зручний компактний стіл, полиці і крісло.
Робоча зона може бути невеликою, але затишною / Фото trizio
Сушарка
Можна організувати сушарку і прасування речей на балконі. Варіанти, які складаються, дозволять звільнити простір,
– порекомендувала Анна Петайкіна.
Столик
Стіл-підвіконня дозволить насолоджуватися видом під час сніданку, обіду і вечері.
Під час прийому їжі можна насолоджуватися видом на місто / Фото dekoriko
Система зберігання
Якщо у вас багато речей, передбачте на балконі закриту систему зберігання. Вона дозволить заховати все необхідне.
Вибирайте один варіант або комбінуйте. Всі підійдуть для утеплених лоджій і балконів, деякі варіанти стануть відмінними рішеннями для літнього часу на звичайних балконах,
– резюмувала дизайнерка інтер'єру.
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