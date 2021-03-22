З кожним роком у дизайні інтер'єру з'являються нові тренди і модні рішення. Одним з них є тіньовий шов замість стиків.

Що це таке і як правильно використовувати тіньовий шов замість стиків в інтер'єрі, розповіла світлодизайнерка Тетяна Можаровська.

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Трендовий прийом у дизайні – створювати тіньовий шов замість стиків. Виглядає здорово! І виробники пішли далі: стали пропонувати варіанти алюмінієвого профілю для тіньового шва з можливістю монтувати LED-стрічку на профіль,

– зазначила Можаровська.

Особливості стрічки і її монтажу

За словами світлодизайнерки, існують різноманітні варіанти профілів, тому і способи установки стрічки у профіль також є різні. При цьому від виду монтажу залежить ефект освітлення. Зокрема, різниця освітлення полягає у варіантах перевідображення променів і інтенсивності світла у якійсь частині площині.

Тетяна Можаровська пояснила, що у разі використання матового розсіювача з не потужною стрічкою, вийде м'яке розсіяне світло. Світлова смуга може поглиблюватися, бути встановлена врівень або монтуватися на поличці профілю.

Тіньовий шов замість стику – трендовий прийом в інтер'єрі / Фото pikabu

Якщо використовувати полички з непрямим світлом – світло буде м'яким, оскільки найбільша інтенсивність потрапить на ту частину, яка прихована від очей. При цьому, чим глибше поличка, де встановлена стрічка з матовим розсіювачем, тим меншої інтенсивності буде освітлення.

Світло буде м'яким, якщо використовувати матовий розсіювач / Фото stroy-podskazka

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LED-стрічка, яка закладається у профіль, підключається до мережі через драйвер. Він у свою чергу ховається за стелею.

Тіньовий профіль-плінтус з освітленням може бути використаний для підсвічування периметра підлоги. Важливо використовувати не потужну стрічку. Таке підсвічування може відмінно служити навігаційним освітленням уночі,

– додала Тетяна Можаровська.

Профіль-плінтус – відмінне рішення для нічного освітлення / Фото design-homes

Вона пояснила, що вибрати можна будь-який профіль, але важливо враховувати, що полички – це завжди пил.