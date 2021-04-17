Модно чи застаріло: дизайнерка інтер'єру розкрила секрети ідеальної кухні
Щорічно в дизайні інтер'єру з'являється щось нове, а багато популярних рішень залишаються в минулому. Кухня – не виняток, адже це місце завжди хочеться зробити максимально затишним і функціональним.
Джерело:Інстаграм Валентини Петрякової
Перед тим як облаштовувати кухню, слід ретельно все продумати. Які рішення актуальні, а які – застаріли, розповіла дизайнерка інтер'єру Валентина Петрякова.
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Від чого слід відмовитися на кухні
- Якщо у вас на кухні є відкриті полиці, слід відмовитися від "бабусиних" сервізів і тарілок вроздріб. Підберіть стильні однотонні набори посуду.
- Холодильник, за словами дизайнерки інтер'єру, є ще однією "небезпечною" зоною на кухні. Не потрібно завішувати його фотками, магнітами та різними записами. Якщо ви хочете зробити холодильник акцентом, підберіть оригінальну модель в яскравому кольорі.
- Фотодрук на кухні (водоспади, орхідеї, овочі, фрукти) – застарілий прийом, від якого потрібно відмовитися. Використовуйте однотонні фасади – вони завжди актуальні. ⠀
- Масивні фіранки з ламбрекенами залишилися в минулому. Користуйтеся простими і лаконічними варіантами.
Стильна кухня повинна бути лаконічною / Фото pinterest
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- Багаторівневі стелі також вже неактуальні. У тренді – звичайна рівна стеля.
- Фотодрук на кухонному фартусі – моветон. За словами Валентини Петрякової, не варто вибирати пейзажі, квіти та інші рослинні мотиви. Якщо дуже хочеться використати скло на фартусі, воно може бути прозорим або однотонним.
- Гарнітури з повним комплектом меблів (шафа, ліжко, тумба, комод та ін.) вийшли з моди. Стильно виглядають меблі в одній колірній гамі, але не з однієї серії.
Дизайнерка інтер'єру закликала робити стриману та лаконічну кухню / Фото pinterest
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