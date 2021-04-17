Щорічно в дизайні інтер'єру з'являється щось нове, а багато популярних рішень залишаються в минулому. Кухня – не виняток, адже це місце завжди хочеться зробити максимально затишним і функціональним.

Перед тим як облаштовувати кухню, слід ретельно все продумати. Які рішення актуальні, а які – застаріли, розповіла дизайнерка інтер'єру Валентина Петрякова. Читайте Тренди в інтер'єрі: які мінуси вони приховують Від чого слід відмовитися на кухні Якщо у вас на кухні є відкриті полиці, слід відмовитися від "бабусиних" сервізів і тарілок вроздріб. Підберіть стильні однотонні набори посуду. Холодильник, за словами дизайнерки інтер'єру, є ще однією "небезпечною" зоною на кухні. Не потрібно завішувати його фотками, магнітами та різними записами. Якщо ви хочете зробити холодильник акцентом, підберіть оригінальну модель в яскравому кольорі. Фотодрук на кухні (водоспади, орхідеї, овочі, фрукти) – застарілий прийом, від якого потрібно відмовитися. Використовуйте однотонні фасади – вони завжди актуальні. ⠀ Масивні фіранки з ламбрекенами залишилися в минулому. Користуйтеся простими і лаконічними варіантами. Стильна кухня повинна бути лаконічною / Фото pinterest Цікаво Гардеробна у спальні: всі за та проти модного рішення Багаторівневі стелі також вже неактуальні. У тренді – звичайна рівна стеля. Фотодрук на кухонному фартусі – моветон. За словами Валентини Петрякової, не варто вибирати пейзажі, квіти та інші рослинні мотиви. Якщо дуже хочеться використати скло на фартусі, воно може бути прозорим або однотонним. Гарнітури з повним комплектом меблів (шафа, ліжко, тумба, комод та ін.) вийшли з моди. Стильно виглядають меблі в одній колірній гамі, але не з однієї серії. Дизайнерка інтер'єру закликала робити стриману та лаконічну кухню / Фото pinterest​ Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Дизайнер интерьера Крым (@design_valentina)